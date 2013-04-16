ماجدة هارون: على كل الطوائف فى مصر مساندة الطائفة اليهودية

قالت ماجدة هارون الرئيس الجديد للطائفة اليهودية في مصر، إنها تم انتخابها رئيسة للطائفة اليهودية بعد اجتماع للطائفة عقب وفاة الرئيسة السابقة كارمن فاينشتاين.

وأضافت في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة العربية الحدث، أن الطائفة تصل إلى عشرين سيدة في القاهرة فقط، وأغلبهن لم يتزوجن قط، وأصبحن وحيدات بعد أن توفت أسرهن.



ووجهت نداء إلى كل الطوائف في مصر والأديان أن يتم التواصل والتوحد كما كانت مصر في السابق منذ سنوات، وأن يشعر الجميع بأن مصر بلد الجميع.

وأكدت أن الأديان كافة يجب أن تشارك في المصاب الأليم في الطائفة اليهودية، مشددة على أن المعبد اليهودي بيت الله، ومن يريد أن يأتي ليقدم واجب العزاء فمرحبا به، لأن الإسلام لم يمنع التعامل مع اليهود أو التواصل معهم.



وأشارت إلى أنه يجب ألا تكون هناك خلافات بين المصريين، لأن العلاقات بين المصريين دائما ما تكون في أفضل حالاتها في كافة العصور، وهو ما يدفع إلى العمل على العودة إلى تلك العلاقات الوطيدة.