مرسي يواجه اتهاما بالخيانة بسبب عرضه التنازل عن حلايب وشلاتين

قال الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الرئيس محمد مرسي يواجه اتهاماً بالخيانة العظمى لو صحت تصريحات وزير البيئة السوداني بأنه عرض التنازل عن الإدارة المصرية لمنطقة حلايب وشلاتين للسودان.

وأضاف الدكتور المغازي في مقابلة مع الإعلامي محمود الورواري لبرنامج الحدث المصري على شاشة "العربية الحدث"، أن هذا هو ثالث تصريح لمسؤول سوداني رفيع يتضمن هذه الأقاويل، ولذلك يجب على مؤسسة الرئاسة المصرية أن تصدر بياناً عاجلاً توضح فيه حقيقة ما جرى في اللقاء بين الرئيسين مرسي والبشير خلال زيارته الأخيرة للخرطوم، حيث إن صمت الرئاسة عن هذه التصريحات يدينها ويجعل محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى أمرا حتميا، لأن ليس من حقه طبقا للدستور أن يتنازل عن شبر من أرض الوطن.



وكان الدكتور حسن عبدالقادر هلال، وزير دولة السودان لشؤون البيئة ، قال إن الرئيس المصري محمد مرسي أعرب عن استعداده عودة مثلث حلايب وشلاتين للخرطوم ، خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس السوداني عمر البشير في السودان، حتى لا تؤدي تلك الأزمة لمشكلة بين البلدين.