مصر.. بلطجية يقتحمون جامعة عين شمس بالأسلحة البيضاء

تشهد مصر حالة من الاضطرابات بين طلاب الجامعات المصرية، وتطور المشهد، اليوم الثلاثاء، إلى تجدد الاشتباكات داخل جامعة عين شمس، بين الطلبة ومجموعات من البلطجية بالأسلحة البيضاء وسط غياب أمني بالحرم الجامعي.

ووصل الأمر إلى تصاعد هذه الاشتباكات أثناء تفقد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، اليوم، انتظام الدراسة بالحرم الجامعي.

ولوحظ تكرار نفس تلك الأحداث في أكثر من جامعة خلال الشهر الماضي وحتى اليوم.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي حسن، نائب رئيس جامعة مصر الدولية لـ"العربية.نت"، تعليقاً على تلك الأحداث: "نحن أمام ظاهرة جديدة في الجامعات المصرية، فمثلاً وقعت أحداث شغب في الجامعة التي أعمل بها بداية مارس الماضي ومازالت مستمرة، فنحن أمام سلسلة من الأعمال تهدف لإحراق الجامعات المصرية واستغلال حماسة وحالة الفوران التي عليها طلاب الجامعات لإحداث الفوضى".

وأضاف: "ما زلنا ننتظر التحقيقات في كل واقعة على حدة داخل الجامعة، وبعدها ربما نصل إلى الفاعل والمحرك الرئيس لكل تلك الأحداث التي تشهدها الجامعات المصرية".

واقتحم نحو 50 طالباً في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بصحبة عدد من البلطجية، حاملين أسلحة بيضاء وخرطوش حرم الجامعة، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة وزير التعليم العالي للجامعة، وأطلقوا بعض الأعيرة النارية في الهواء، ومزقوا اللافتات الخاصة بأسر الكليات، وأثاروا الرعب بين الطلبة، ما أدى إلى هروبهم من الجامعة. وفشل أمن الجامعة في السيطرة على الأحداث، وتجمع أفراده أمام قصر الزعفرانة لحماية المبنى، ورفضوا إلقاء القبض على الطلبة والبلطجية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة، أنه راجع الأسباب التي أدت إلى تلك الاشتباكات للتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى، لوضع كافة الاحتياطات لتأمين الطلاب، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد، الخميس المقبل، اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة الأمن بالجامعات، والوصول إلى قرار حاسم في هذا الأمر.

وكانت جامعة عين شمس قد حذرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الطلاب من التواجد داخل الحرم الجامعي، ونوهت بقدوم قوة شرطة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع إلى داخل حرم الجامعة.

وبالفعل وصلت قوة من الشرطة العسكرية إلى محيط جامعة عين شمس في حالة تأهب أمني تام.

وفي غضون ذلك نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم تم القبض عليهم في أحداث شغب أخرى وقعت بجامعة المنصورة.

كما نظمت طالبات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم، مسيرة سلمية للتنديد بحالة الفساد التي تشهدها المدن الجامعية المصرية، وآخرها تسمم طلاب جامعة الأزهر وضبط لحوم وأطعمة فاسدة في مدينة طالبات جامعة القاهرة.