مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف بهجوم مسلح على كمين في العريش

لقي ضابط شرطة مصري مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح على كمين أمني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه حال قيام الملازم أول، محمد أحمد السيد أحمد ثابت، بمديرية أمن شمال سيناء، قائد القوة الأمنية المكلف بتأمين طريق نِخل بالمرور بدائرة قسم شرطة نِخل، تعرضت القوات لهجوم من قبل بعض العناصر الإجرامية.

وأوضح المصدر الأمني أن الجناة بادروا قوة الشرطة بوابل من إطلاق النيران الكثيف، حيث بادلتهم القوات، إلا أنهم تمكنوا من الهرب، وأسفر الهجوم عن استشهاد الملازم أول محمد أحمد، وإصابة العريف حسين محمد بطلق ناري بالجانب الأيسر للبطن، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية توالي جهودها لتمشيط المنطقة محل الحادث وتعقب الجناة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.