استمرار حملة المطالبة بإقالة وزير الإعلام المصري

بعد رده الذي حمل إيحاءات غير لائقة خلال سؤال وجهته صحافية في حفل توزيع جوائز الصحافة، نظم العشرات من الصحافيين المصريين وبعض الحركات الثورية والشبابية وقفة أمام نقابة الصحفيين للتعبير عن تضامنهم مع الصحافية ،مطالين وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بالاستقالة من منصبه, وشطبه من نقابة الصحفيين.

وكان نشطاء وصحافيون اعتبروا استخدام الوزير لألفاظ غير مناسبة تحرشا وخارقا للقانون ما أثار موجة من التعليقات على البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، تظاهر العشرات من صحفيي موقع "حقوق"، الثلاثاء، أمام مقر نقابة الصحفيين، الثلاثاء، للمطالبة بإقالة عبد المقصود، مرددين هتافات "يا وزير الإخوان فين حرية الإعلام"، و"اشطبوه اشطبوه من النقابة خرّجوه"، و"بنت مصر قالتها قوية التحرش ده همجية"، كما رفعوا لافتات تطالب بشطب عبد المقصود من النقابة وإقالته، مكتوبًا عليها "صحافة حرة وزير الإخوان بره".