أعلن المهندس محمد إبراهيم شريف رئيس هيئة الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، عن تأجيل استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد احتجاز النيابة للمشرف على أرض إقلاع البالون.

وقال الشريف: "كان من المقرر أن يتم اليوم استئناف رحلات البالون، ولكن حدثا طارئا للمشرف على أرض إقلاع البالون حال دون ذلك، حيث استدعته النيابة، واحتجزته، لذلك تقرر تأجيل التشغيل لحين التوصل لحل بهذا الشأن".

وكان من المقرر أن تبدأ رحلات البالون الطائر بالأقصر، الأربعاء، استئناف رحلاتها بعد توقف دام 45 يوما بعد حادث احتراق البالون، حسبما أفادت صحيفة "الشروق " المصرية.

وكان شريف، أعلن الاثنين الماضي، عن عودة رحلات البالون الطائر لسماء مدينة الأقصر مجددا بعد توقف دام قرابة الشهرين إثر مقتل 19 سائحا في سقوط بالون طائر غرب الأقصر.

وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الطيران المدني أنهت عملها الخاص بالتفتيش على شركات وطياري البالون في الأقصر، وتضمنت عمليات التفتيش مراجعة أوراق كل الشركات وفحص البالونات المملوكة لتلك الشركات، ومراجعة تدريب الطيارين.

واستبعد مفتشو الطيران المدني شركة "سكاي كروز" صاحبة البالون المنكوب الذي أودى بحياة 19 شخصا في شهر فبراير/شباط الماضي، كما تم استبعاد قرابة 25 بالونا من طراز البالون المنكوب "إن 425 ألترا ماجيك" من العمل في الأجواء المصرية.