تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بفرم مستندات أمن الدولة لجلسة 18 أبريل/نيسان الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة 10 صباحاً بتوقيت القاهرة، لمرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة.

وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أدلى بأقواله، الثلاثاء، في قضية فرم مستندات أمن الدولة، حيث أكد السيسي أن كل جهاز معلوماتي مسؤول عن تأمين مقرَّاته وطريقة حفاظه على أسراره، وأن مهمة القوات المسلحة هي تأمين المقرات من الخارج، مشيراً إلى أن حرق مستندات أمن الدولة ليس لديهم معلومات عنها.