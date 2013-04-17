جامعة "عين شمس" بمصر: بلطجية وتخاذل رسمي

أعلن محمود شطا، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية صيدلة "عين شمس" أن الأمن في الجامعة متخاذل ولا يتمكن من التعامل مع الطلاب البلطجية والطلاب التابعين لأمن الدولة السابق. وأضاف في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية.الحدث" أن الطلاب الذين يمارسون البلطجة، تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاما،ً ورغم هذا لم يتم التعامل معهم بتخريجهم من الجامعة أو فصلهم.

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً من أجل إمداد الجامعة ببوابات إلكترونية ولم يتم تنفيذ الاتفاق أو اللجوء إلى شركة أمن خاصة.

كما أكد أن الشرطة والجيش لم يسمحا لهم بدخول الجامعة إلا على جثث الطلاب، مشيراً إلى أن مسؤولية المشاحنات الكبيرة تقع على عاتق الأمن الذي يتخاذل في الحضور والتدخل للسيطرة على الوضع في الجامعة.

وزير التعليم العالي

إلى ذلك، شدد على أن وزير التعليم العالي ليس له دور في الجامعات، ولم يأت بأي تحرك، مشيراً إلى أن الطلاب يجب أن يحتشدوا من أجل عدم السماح بوجود أي طالب شهيد جديد في جامعة عين شمس.

من جهتها أكدت ضحى نجا، أمين مساعد اللجنة الثقافية العليا باتحاد الطلاب في جامعة "عين شمس" وجود طالب تخرج من الجامعة اسمه محمود غريب، ليعين لاحقاً كمستشار في اتحاد طلاب كلية الحقوق ويمارس البلطجة، مع العلم أن نائب رئيس الجامعة على علم بذلك.

كما أشارت إلى وجود أحد الطلاب الممنوعين من الدخول إلى الجامعة، ورغم هذا دخل الجامعة وقام بالتلويح بالسيف وجلس مع الأمن، بل تناول الإفطار معهم. ولفتت إلى أن حرس الجامعة التابع للداخلية لا يسمح لهم بدخول الجامعة تحت أي ظرف، والشرطة ما زالت متخاذلة في التعامل مع البلطجية. وأوضحت أنه تم تحرير محاضر بحق بعض البلطجية في قسم الوايلي دون احتجاز أحد منهم.

إلى ذلك، أكدت أن هناك اتفاقاً على أن تكون هناك تظاهرة حاشدة يوم الأحد المقبل للمطالبة باستقالة قيادات الجامعة وعدم التراجع عن هذا الطلب لأنهم أثبتوا فشلهم حتى الآن.