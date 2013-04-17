قبول استقالة مدير أمن جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، الأربعاء، قبول استقالة المشرف على الأمن ومدير عام الأمن الجامعي، وتكليف رئيس وحدة أمن بكلية التربية للقيام بعمل رئيس جهاز الأمن الجامعي.

ووفق "بوابة الأهرام"، قالت الجامعة، في بيان لها اليوم، إنها طالبت وزير التعليم العالي، دعم موازنة أمن الجامعة والتأكيد على وزارة الداخلية بتوفير سيارتي شرطة على مدخلي الجامعة كنقط ثابتة، وكذلك تدريب الأمن الجامعي على أساليب فض المشاجرات بالطرق المشروعة.

وأوضحت الجامعة أنها خاطبت المسؤولين للترخيص لقيادات أمن الجامعة بوسائل بسيطة للدفاع عن النفس ضد أعمال البلطجة، وخاطبت كذلك وزارة العدل لمنح الضبطية القضائية لقيادات الأمن الجامعي.

وأوصى الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة بضبط النفس وحسن التعامل مع الطلاب وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن لتوفير الأمان لطلاب الجامعة.