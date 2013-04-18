النائب العام يطالب بسرعة القبض على عناصر "البلاك بلوك"

قال المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني، والقائم بأعمال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، خاطب الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وطالبهم بالإسراع بتنفيذ قراره السابق الصادر بضبط عناصر المنظمة التخريبية المعروفة إعلامياً بـ"البلاك بلوك"، لتورطهم في أعمال عنف وإرهاب وتخريب في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث شغب.



وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشار حازم صلاح، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، كان قد أصدر قراراً في أول مارس/آذار الماضي بضبط وإحضار خمسة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة "البلاك بلوك"، وأخطرت النيابة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بتنفيذ قرار ضبطهم وإحضارهم، وتقديمهم لجهات التحقيق في أسرع وقت.