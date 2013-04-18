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النيابة تأمر بضبط وإحضار 5 متهمين جدد في أحداث الخصوص

المصدر: العربية.نت
جانب من أحداث الخصوص
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قررت نيابة الخصوص برئاسة المستشار أحمد عيسى، ضبط وإحضار 5 متهمين جدد في أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب 21، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات وتحريات المباحث تورطهم في الأحداث والتحريض على أعمال العنف والشغب والقتل وإثارة الفتنة.

من جانبه، أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة الخصوص، مشيراً إلى أنه تقرر ترحيل 15 شخصاً من المتهمين الأساسيين في أحداث الخصوص الأخيرة ووقائع القتل إلى سجن ليمان أبوزعبل بعد أن تم حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات تحسباً لأي تطورات.

كما يجري تكثيف الجهود الأمنية لسرعة ضبط وإحضار 22 متهماً آخرين في الأحداث تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر عن النيابة العامة بشأنهم.

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