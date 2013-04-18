تأجيل "فرم مستندات أمن الدولة" لجلسة 14 مايو المقبل

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فرم مستندات أمن الدولة" إلى جلسة 14 مايو/أيار لاستكمال المرافعة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن محامي دفاع المتهمين في مرافعته أمام المحكمة، أن جهاز أمن الدولة له تميّزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحاً أنه الجهاز الوحيد الذي اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات، لذلك يُقال عنه "العقل في وزارة الدفاع"، وهذا ما أطلق عليه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، وهذا الجهاز حمى مصر من الإرهاب في السنوات الماضية، باعتباره جهازاً معلوماتياً في الدرجة الأولى، وأن رئيس الجهاز مسؤول عن تطويره دون الرجوع إلى وزير الداخلية.

وأضاف أنه ليس هناك نصّ قانوني يُلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور، وتساءل: إذن أين الاتهامات؟ مشيراً إلى أن الضباط تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام، وذلك خوفاً من إفشاء أسرار البلاد، وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة بسري للغاية.