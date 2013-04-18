تعليق الدراسة بجامعة "عين شمس" لأجل غير مسمى

قررت جامعة عين شمس تعليق الدراسة بجميع كلياتها ومعاهدها إلى أجل غير مسمى، بدءا من، الخميس، مع التأكيد على أن عودة الدراسة يجب أن تكون في ظل القيم والأعراف الجامعية التي تحرص الجامعة على الالتزام بها منذ نشأتها.

وجاء هذا القرار خوفاً من إدارة الجامعة على سلامة الطلاب، بعد تلقي بعضهم تهديدات بالقتل، كما جاء بوسائل الإعلام، على حد قول البيان الذى أصدرته الجامعة.

ونص البيان وفق صحيفة "اليوم السابع" على أنه: "نظراً لوجود مشاحنات بين مجموعات من الطلاب بسبب انتماءاتهم المختلفة، واندساس بعض العناصر الخارجية من مثيري الشغب بينهم، وحفاظاً على أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالجامعة ومنشآتها. ونظراً لما قرأناه وتابعناه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من التحريض على العنف داخل الجامعة".

وأضاف: "وإلى حين اضطلاع الجهات المسؤولة بواجباتها في تأمين البوابات الخارجية وأسوار الجامعة، أوصى مجلس العمداء بتعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلى أجل غير مسمى، مع التأكيد على أن عودة الدراسة يجب أن تكون في ظل القيم والأعراف الجامعية التي تحرص جامعة عين شمس على الالتزام بها منذ نشأتها".

واختتم البيان: "وإعمالاً للمادة 26 فقرة 3 من قانون تنظيم الجامعات، قرر الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى بدءاً من نهاية دروس اليوم الأربعاء".

