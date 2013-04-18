ذاكـرة الأمــة .. لاتصـاب بالزهايمر !!

مشهد مبارك المتأنق - رغم إعلان موته عدة مرات - وابنيه اللذين نسيا حمل المصحف كعادتهما فيما سبق من جلسات المحاكمة في قفص الاتهام قبل لحظات من إعلان القاضي تنحيه عن نظر القضية لاستشعاره بالحرج والذي أثار جدلا وغضبا لدي الكثيرين بسبب تلك الابتسامة الساخرة والشامتة علي وجهه والتلويح لأنصاره وطاقم محاميه هذا المشهد لم ولن يفلح في نسيان هذا الشعب مافعله طوال ثلاثين عاما ولن يترحم علي أيامه سوي من استفاد من فساد حكمه وكذلك أبناؤه وأرامله من عينة " آسفين ياريس " الذين صنعوا له تمثالا خارج قاعة المحكمة وراحوا يطوفون حوله !!

هذه الأمة لم ولن تنسي تلك القائمة الطويلة من الآلام والأحزان والأمراض وأشكال الفساد وصور القهر والاستبداد التي خلفها ذلك النظام الذي لم يترك شيئا إلا فعله بهذا الشعب من خبزه إلي حريته إلي حياته ، ولا يجب أن ننسي أو نغفل ماسبقه من فترات خاصة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي التي بنيت فيها قلاع صناعية وفي نفس الوقت كانت هناك سراديب التعذيب والعصف بالحريات لكل من عارض الزعيم والقائد المفدي الذي غني له وللثورة المجيدة الكثير من المطربين بينما لم نر سوي أغنية واحدة لثورة يناير تتحدث عن شهداء 25 يناير الذين ماتوا في يناير؟!

ذاكرة الأمة وعقلها الجمعي لايصاب بمرض الزهايمر الذي لايصيب سوي بعض المتقدمين في السن فيفقدون الذاكرة وهو من أكثر أسباب الإصابة بالخرف أو عته الشيخوخة لكن مجتمعاتنا الشرقية وحسب أحدث الدراسات تقل نسبة المرض لتدينها، وتاريخ الأمم منذ فجر الإنسانية مسطور بطرق عدة سواء علي جدران المعابد أو الكهوف والمخطوطات وصولا للأرشيفات القومية والمتاحف، والشعب الذي يفقد ذاكرته تتوه منه معالم طريقه حاضرا ومستقبلا، لكن بعض من يمثلون النخب يعانون من الزهايمر حيث لا يتذكرون تلك الحقب من تاريخ بلدهم وحقيقة ماحدث فيها وهم بذلك يشتركون مع الذين يحلمون بعودة مبارك للحكم ببراءته من القضية وعدم مسئوليته عن كل ماحدث قبل وخلال الثورة وكأن شهداءها انتحروا تحت مدرعات الأمن أو السيارات المجهولة وأقدام البغال والجمال أو أطلقوا النار علي أنفسهم يأسا من الحياة !

وللذين يتحدثون عن الديمقراطية والديكتاتورية أقول كيف عاشت مصر خلال العقود الزمنية الستة الماضية؟ هل كنا نتمتع بأبسط ما يحظي به أي شعب من حرية وعدالة وديمقراطية وعيش كريم وهل كان للشعب كلمته في صناعة القرار أو دولة قانون ويتساوي الجميع في الحقوق والواجبات ؟ هل قفزت مصر بعد تحررها من المستعمر إلي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا كما حدث للكثير من البلدان التي دمرتها الحروب والتجارب الاستعمارية والنماذج معروفة للجميع ونهضت في فترات زمنية أقل، كيف كان اقتصاد مصر قبل ستين عاما وما صار عليه الآن؟ لماذا تعثرنا وتأخرنا عن ركب الحضارة والمدنية وهل كان العيب في الشعب أم في النظام؟ الأجيال الجديدة من شباب مصر تحتاج أن تقرأ عن تاريخ بلدها ليس بعيون من عاشوا في كنف هذه الأنظمة واستفادوا منها لكن بعقول المنصفين من المؤرخين وهم قلة للأسف ، وكيف عاشت الأجيال السابقة لهم سلسلة متصلة من الأخطاء الفادحة والكارثية بدأت بالانقلاب علي الديمقراطية والإطاحة بكل المعارضين والزج بهم خلف أسوار السجون وتجربة الوحدة الفاشلة مع سوريا والتورط في حرب اليمن ثم كارثة 67 وتدمير جيش ومعاناة شعب لسنوات لاحقة وصولا لحرب أكتوبر التي كانت نقطة مضيئة وسط الظلام لكن معاهدة السلام كبلت الإرادة المصرية لسنوات طويلة رغم استرداد الأرض وجاء عصر مبارك ليكمل مسيرة الحاكم الفرد مطلق الصلاحيات ليزيد من هيمنة الخارج علي القرار المصري وليتحول هو لكنز استراتيجي للجارة اللدود والغرب ويكون عهده نموذجا صارخا للفساد الذي طال كل أركان ومفاصل الدولة دون استثناء، صرنا نحتل مراكز متقدمة في الأسوأ من أمراض وكوارث وأنماط فساد وأنواع تجارة غير مشروعة ، تراكمت وتضاعفت الديون الخارجية والداخلية ووصلت لأرقام فلكية ، عدنا مرة أخري لمجتمع النصف في المائة الذي يتمتع بكل شيء ويحرم باقي الشعب من كل شيء، هذا عصر مبارك الذي يحلم البعض بعودة نظامه وكأننا لم نستوعب دروس الماضي ولا نعاني من تركته الثقيلة، ولماذا ثار الشعب وأطاح بهذا النظام ، لكن للأسف أننا استبدلناه بنظام استبداد الأقليات ليس العرقية أو الدينية لكن النخب التي تريد فرض سيطرتها علي الشعب تحت مسميات عدة من جبهات وائتلافات وتحالفات وتيارات ليس لها ثقل سياسي أو رصيد شعبي يساندها إعلام يموله فلول النظام السابق ، نخب لاتجد غضاضة في تبرير عنف الشارع باعتباره غضبا ثوريا مشروعا حتي لو سقط ضحايا وخربت منشآت عامة أو خاصة وبث الكراهية بين المصريين وإعلان العداء مع النظام لأنه لاينتمي فكريا لهذه التيارات !!

علي النخب السياسية أن تختار إما أن تكون مع الشعب ومصالح الوطن العليا أو تظل في حالتها المرضية مع الزهايمر الذي فشلت جهود الطب في إيجاد علاج له حتي الآن، أما ذاكرة الأمة وعقلها الجمعي فلن يصاب بتلك الحالة المرضية ولن يفقد الذاكرة وحكم وحساب التاريخ لن يرحم من تسبب في معاناة هذا الشعب طوال ستين عاما من حكم الفرد والاستبداد والفساد الذي أوصل البلاد إلي أسوأ المراحل والدرجات في تاريخها، والحرية التي حصل عليها هذا الشعب وإن تعثرنا في ممارستها لن يتنازل عنها أحد بعد اليوم لأنها حق مشروع لكل إنسان علي هذه الأرض الطيبة.

*نقلاً عن "الأخبار" المصرية.