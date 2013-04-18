قوى إسلامية تعلن مشاركتها في مليونية "تطهير القضاء"

أعلن الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، مشاركة الجماعة في مليونية جديدة، يوم الجمعة القادم، تحت شعار "تطهير القضاء". وسوف تبدأ المليونية عقب صلاة الجمعة أمام دار القضاء العالي.

وتأتي تلك المشاركة من جانب جماعة الإخوان، بحسب ما صرح به أمين عام الجماعة في بيان صحافي، مساء الأربعاء، استجابة لدعوات قوى إسلامية وسياسية أخرى.

وقال أمين عام الجماعة "إن مشاركة الجماعة والقوى الأخرى في مليونية تطهير القضاء تأتي لمطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية، الذي يحقق استقلال القضاء، ومن أجل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين، واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل مَن تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية.

نادي القضاة يعترض على مليونية تطهير القضاء

في المقابل، حذر المستشار عبدالله قنديل، وكيل نادي القضاة، من تلك المليونية، مؤكداً أنها لا تستند إلى أسس موضوعية، فجميع القضايا المعروضة أمام القضاة، خاصة قضايا قتل الثوار، تم الحكم فيها بالقانون ولا جدوى من هذه المليونية سوى إقحام القضاة في السياسة.

وأضاف وكيل نادي القضاة "إذا كانت هناك اعتراضات على تلك الأحكام فليعترض المعترضون على القوانين السائدة في البلاد، أو ينشئوا قوانين ثورية أخرى، لكن كل ما يقال إنما هو مزايدات على القضاء المصري".