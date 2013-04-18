مرسي يزور روسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

يبدأ الرئيس المصري محمد مرسي، الخميس، زيارة رسمية تستغرق يومين لروسيا، تتناول العديد من الموضوعات السياسية والقضايا الإقليمية وأيضا الاقتصادية والتجارية.

ومن المقرر أن يجري مرسي مباحثات موسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتناول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتدعيم التبادل التجاري وزيارة الاسثمارات الروسية في مصر.

ويرافق الرئيس مرسي خلال زيارته لروسيا وزراء النقل والكهرباء والطاقة والبترول والخارجية، وسيتجه وفد الوزراء مباشرة إلى موسكو لإجراء مباحثات مع نظرائهم الروس، حيث إن الجزء الاقتصادي والاستثمارات سيكون المحور الرئيسي للزيارة.

بينما يجري مرسي مباحثاته مع الرئيس الروسي في المنتجع الرئاسي في سوتشي.

ووفق موقع "أخبار مصر"، غادر بالفعل صباح اليوم الوفد الوزاري والذي ضم وزير الاستثمار المهندس أسامة صالح ووزير البترول المهندس أسامة كمال ووزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن ووزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد أمام.

