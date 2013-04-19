السفارة الأميركية بمصر تحذر رعاياها قبيل تظاهر الإخوان

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السفارة الأميركية بالقاهرة أصدرت رسالة تحذير أمنية لمواطنيها المقيمين في مصر عشية التظاهرات المليونية المتوقع اندلاعها اليوم الجمعة وتظاهرات أخرى قد تحدث الساعات القادمة. وذكرت الرسالة الأمنية الأميركية الصادرة اليوم أن السفارة بالقاهرة تراقب تقارير عديدة تدعو إلى مظاهرات تستمر حتى 20 أبريل.

وأشارت إلى أن الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى دعت لتظاهرات مليونية بعد ظهر اليوم الجمعة في جميع أنحاء مصر اعتراضاً على قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك.

وأضافت السفارة في رسالتها الأمنية أن المناطق التي قد تتأثر بالمظاهرات بعد ظهر اليوم الجمعة تشمل ميدان التحرير، محكمة النقض، جامعة القاهرة في الجيزة، المقطم، سيدى جابر، ومجمع المحاكم المنشية في الإسكندرية.

من ناحية أخرى أشارت إلى أنه قد تظهر كذلك مساء السبت مجموعات من الشباب الثوري أمام السفارة القطرية التي تقع في 10 شارع الثمار المهندسين، المعارضة لدعم دولة قطر لحكومة الرئيس مرسي إضافة للمسيرات التي تمت الدعوة إليها مساء أمس الخميس لمكتب النائب العام.

وأوضحت أنها لا تتوقع أن تستهدف أيا من هذه التظاهرات السفارة الأمريكية أو مصالح الولايات المتحدة منوهة بأنه وبالرغم من أن العنف ليس متوقعاً إلا أنه من الممكن أن تتطور تلك المظاهرات وأعمال إضافية في أي مكان آخر في مصر.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى المشاركة في مليونية "تطهير القضاء"، وأعلن الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، أن المليونية سوف تبدأ عقب صلاة الجمعة أمام دار القضاء العالي. وتأتي تلك المشاركة من جانب جماعة الإخوان، بحسب ما صرح به أمين عام الجماعة في بيان صحافي، مساء الأربعاء، استجابة لدعوات قوى إسلامية وسياسية أخرى.

وقال أمين عام الجماعة "إن مشاركة الجماعة والقوى الأخرى في مليونية تطهير القضاء تأتي لمطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية، الذي يحقق استقلال القضاء، ومن أجل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين، واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل مَن تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية.