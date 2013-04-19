صحف مصرية تنقل عن كيري: الجيش منع اندلاع حرب أهلية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة الجمعة 19 أبريل/نيسان بالجدل الدائر حول مشاركة "الإخوان المسلمين" في المظاهرات التي ستشهدها القاهرة، حيث حذرت المعارضة من استغلال "الإخوان" لهذه التظاهرات، كما أبرزت الصحف تصريحات السيناتور الأميركي جون كيري بالكونغرس حول الجيش المصري، وكيف أن وجوده منع اندلاع حرب أهلية في مصر.

فعنونت صحيفة "بيت الأمة": "مؤتمر الوحدة الوطني انتفاضة ضد مؤامرة الفتنة" و"القوى الثورية تكشف ألاعيب الإخوان" و"إلغاء مسيرات الجمعة لإفشال اندساس الجماعة وسط المتظاهرين".

وأوردت صحيفة "الوفد" تصريحاً لمساعد كبير الأطباء الشرعيين مؤكداً أن "التقرير الطبي ينفي خطورة الحالة الصحية للرئيس السابق"، كما عنونت: "بلاغ يتهم المرشد بتدبير 12 ألف كادر لتشكيل الحرس الثوري" و"سويلم أكد إجراء التدريبات في مراكز الشباب بعلم الوزير الإخواني".

أما صحيفة "الشروق" فعنونت "فتنة السياسة تضرب القضاء" و"المستشار طارق البشري: خفض سن تقاعد القضاة جريمة في حق الدولة وخطيئة ضد الثورة" و"الأمن على بوابات عين شمس لتنفيذ وقف الدراسة بالجامعة" و"مصدر عسكري: لجنة إضافية من الجيش للتحقيق في صواريخ إيلات".

وجاءت صحيفة "اليوم السابع" بعناوين "القضاة يحذرون من مذبحة للعدالة في تظاهرات الإخوان" و"البحث عن الطرف الغامض وراء تسريبات تقرير تقصي الحقائق بين الجيش والرئاسة".

أما صحيفة "التحرير"، فشملت عناوينها "كيري أمام الكونغرس: مصر في حالة صعبة جداً جداً"، "وزير الخارجية الأميركية: لولا ضبط النفس الذي أظهره الجيش لوقعت حرب أهلية سالت فيها دماء هائلة" و"السفير الإسرائيلي في جنازة رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون: أشكر مرسي على برقية عزائه".

وشملت عناوين صحيفة "الحرية والعدالة": "اليوم مليونية تطهير القضاء أمام دار القضاء العالي" و"جبهة الإنقاذ تتراجع وتقرر المشاركة في انتخابات النواب" و"طالبة بالفيوم تكتشف دواء لسرطان البنكرياس".