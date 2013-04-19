صفحة مرسي على "فيسبوك": زيارة روسيا لها 7 فوائد

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس المصري محمد مرسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك 7 أهداف لزيارته لروسيا، على رأسها تحسين الميزان التجاري مع روسيا من خلال جذب الاستثمارات الروسية للسوق المصري، وإحياء المنطقة الصناعية الروسية في مصر للانطلاق منها للسوق الإفريقي والأسواق الأخرى.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الصفحة أن القاهرة ستدعو موسكو لإنشاء صوامع تخزين الحبوب في مصر، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف الزيارة أيضا أن مصر وروسيا تناقشان الاتفاق على آلية للتدخل السريع في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بتبادل السلع الزراعية بين البلدين.

كما أكدت الصفحة أن روسيا تدرس عدة مشروعات، من أهمها إنشاء خطي مترو الأنفاق الخامس والسادس، وتطوير مصانع الحديد والصلب، ومشروعات الطاقة التقليدية والنووية، وأشارت إلى أنه من المتوقع نمو الصادرات المصرية إلى روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 421.8 مليون دولار.

مرسي: مصر متعددة الأجنحة

في نفس السياق، قال الرئيس مرسي، خلال حواره مع وكالة "إيتار تاس" الروسية، أثناء زيارته لروسيا، إن الحكم في مصر الآن حكم مؤسسي قائم على الاختيار الحر والمباشر للشعب المصري، مشيراً إلى أن حكم مصر مهمة صعبة، ولكنه واجب وطني.

وأضاف أن مصر يجب أن تنتقل إلى مصاف الدول الكبرى المتحضرة، بمفهوم الحرية والديمقراطية الحقيقة، والعدالة الاجتماعية، والحكم القائم على العدل، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف الرئيس أن مصر متعددة الأجنحة، فهي لها جناح إفريقي، وجناح عربي، وجناح إسلامي، وجناح آخر ينظر إلى الشمال عبر البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه يريد أن يضخ دماء جديدة في تلك الأجنحة التي تتمتع بها مصر.

وأضاف أن الأزمة في سوريا على رأس اهتماماته في مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحاً أن دور روسيا في حل الأزمة السورية مهم.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر يربطها علاقات تاريخية مستقرة مع دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه قام بزيارة عدد من الدول الأوروبية في الفترة السابقة، وتابع "لا نغفل الدول الكبرى في الشرق كالصين واليابان والهند، والدول الكبرى في الغرب كالولايات المتحدة الأميركية ودول أميركا الجنوبية".