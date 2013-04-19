والد مؤسس "بلاك بلوك": ابني متفوق في دراسته وليس بلطجياً

طالب والد الطالب شريف الصيرفي، المتهم بتأسيس جماعة "بلاك بلوك"، بمحاكمة نجله أمام النيابة العسكرية، بالتهم المنسوبة إليه، وأنه على استعداد لتسليمه فوراً للجهات المسؤولة، بعيداً عن النيابة العامة والنائب العام الحالي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" الجمعة 19 أبريل/نيسان.

وكانت قوات الأمن قد هاجمت منزل شريف الصيرفي فجر الجمعة، في محاولة للقبض عليه، وقاموا بإطلاق النار العشوائي واقتحام المنزل في محاولة للقبض على شريف، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الإعلام والمتهم بتأسيس جماعة "بلاك بلوك"، والذي تمكن من الهرب على أسطح المنازل المجاورة.

هذا وأكد المهندس أشرف الصيرفي، والد المتهم، أن ابنه متفوق في دراسته وليس بلطجيا أو مجرما، وأكد أن ما يتعرض له نجله من مداهمات هو تصفية حساب من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" والعمل على تكميم الأفواه للشباب والثوار.

في نفس السياق، داهمت قوات الأمن فجر الجمعة منازل 22 شاباً من عناصر جماعة "بلاك بلوك" بمختلف محافظات الجمهورية، وألقت القبض على 3 أعضاء، فيما لم تتمكن من ضبط الآخرين، نظراً لعدم وجودهم بمنازلهم.

وكانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار 22 متهماً من عناصر مجموعة "بلاك بلوك"، وذلك بناء على محاضر التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني، وذلك لارتكابهم جريمة تأسيس وإنشاء جماعة، الغرض منها ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف والسرقات والقتل العمد والسطو المسلح وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين.