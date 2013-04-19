حزب "المصريين الأحرار" لن يشارك في الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب "المصريين الأحرار"، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة، أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وأن موقفه في هذا الشأن حاسم ونهائي، فيما يبدو أنه انقسام داخلي بالجبهة.

وأكد الحزب في بيان أن مقاطعته للانتخابات لا رجعة فيها، وأن هذا الموقف يتماشى أيضاً مع موقف "جبهة الإنقاذ الوطني" التي ترفض بصورة قاطعة خوض الانتخابات إلا بعد تحقيق مطالبها المعلنة وأهمها الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية على كافة مراحل العملية الانتخابية .

وأوضح بيان حزب "المصريين الأحرار" أن ما جاء في بيان "جبهة الإنقاذ" حول الانتخابات البرلمانية فسره البعض بطريقة خاطئة توحي بأن الجبهة تراجع موقفها من خوض الانتخابات، وهذا غير صحيح وغير وارد على الإطلاق.

وكانت "جبهة الإنقاذ" المعارضة اشترطت وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية، مؤكدة مشاركتها في الانتخابات المقبلة باعتبارها من سبل إنقاذ الوطن.

وقد أبدت "جبهة الإنقاذ" تخوفها من انفراد سلطة جماعة "الإخوان المسلمين" التنفيذية والتشريعية بترتيبات عملية الانتخاب.

واعتبرت الجبهة أن قانون الانتخابات جرى تفصيله على مقاس الجماعة وأن تقسيم الدوائر جاء بما يحقق مصلحة "الإخوان".

كما اعترضت الجبهة أيضاً على ما سمته عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، واعتبرتها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات.

وجددت الجبهة رفضها استمرار النائب العام ليس فقط بسبب الحكم ببطلان تعيينه، ولكن لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية على حد تعبيرها.

وحذرت "جبهة الإنقاذ" من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، مؤكدة أنها ستتصدى لمذبحة القضاة المتوقعة.

وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني لقناة "العربية" إن الجبهة ستمضي في الانتخابات شريطة تغيير الحكومة والنائب العام وتغيير قانون الانتخابات.

