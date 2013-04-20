"الجنايات" تبدأ محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر

تبدأ محكمة جنايات القاهرة السبت 20 إبريل/ نيسان وسط إجراءات أمنية مشددة أولى جلسات محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، أمام الدائرة التي يرأسها المستشار شعبان عبدالرحمن الشامي.

ويواجه المتهمون تهم قيامهم خلال الفترة من 1 إبريل حتى 5 ديسمبر من العام الماضي، بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكاراً متطرفة .

وأوضحت التحقيقات، أن خلية مدينة نصر، جماعة تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.