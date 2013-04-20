السيطرة على حريق اندلع بمحكمة مصر الجديدة

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل أحد مكاتب الطابق الثاني لمحكمة مصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع.

وتلقى اللواء جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود داخل مكتب تابع لمحكمة الأسرة بالطابق الثاني بمحكمة مصر الجديدة. وتمت السيطرة على الحريق في دقائق بعد تدخل الحماية المدنية.

وفي مطلع الشهر الجاري ، اندلع حريق بمحكمة جنوب القاهرة ، حيث اشتعلت النيران داخل 4 غرف بالطابق الثالث، وكشفت تحقيقات النيابة المبدئية، أن وراء الواقعة انفجار جهاز تكييف في غرفة أحد وكلاء النيابة بالمحكمة.

واتهم المستشار هاني عباس، رئيس محكمة جنوب القاهرة، وزارة الداخلية بالتقصير في حماية المحكمة من الحريق، وحمّلها المسؤولية عن الواقعة، حيث أسفر الحريق عن التهام العديد من القضايا المهمة من بينها قضايا تخص قتل المتظاهرين السلمين.