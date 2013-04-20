انخفاض أعداد قوات الأمن بمحيط دار القضاء العالي

انخفضت أعداد قوات الأمن بمحيط دار القضاء العالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عقب توقف الاشتباكات التي وقعت مع المتظاهرين أمس الجمعة خلال مليونية تطهير القضاء.

وتواجدت 10 سيارات أمن مركزي بحديقة دار القضاء العالي، في حين تواجدت مصفحتان أمام الباب الرئيسي لدار القضاء، وذلك بحسب ما أكدت صحيفة اليوم السابع.

وشهد محيط دار القضاء أمس الجمعة صدامات بين أنصار الإخوان المسلمين، ومناوئين لسياسات الرئيس مرسي، خلال مسيرة بعنوان "جمعة تطهير القضاء" التي دعا إليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، احتجاجا على أحكام البراءة التي حصل عليها بعض رموز النظام السابق.

يأتي ذلك في الوقت، الذي أُثار قانون السلطة القضائية المحال إلى مجلس الشورى والذي يهدف إلى تحديد سن التقاعد للقضاة عند سن الستين، جدلا واسع النطاق في أوساط السلطة القضائية وبعض القوى السياسية، حيث رأوا فيه تحجيم استقلال القضاء وفرض الهيمنة الإخوانية عليه.