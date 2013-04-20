براءة حكومة شرف

لماذا يحاول رئيس مجلس الوزراء الأسبق د‏.‏ عصام شرف تبرئة حكومته الآن بالذات من المسئولية عن اقتحام ميدان التحرير في‏19‏ نوفمبر‏2011‏ وفض الاعتصام بالقوة؟.

فإذا صح ما نسبته إليه تقارير صحفية وإعلامية قبل أيام, وهو أنه أكد عدم مسئولية حكومته عن ذلك الاقتحام, يصبح حديثه مثيرا للتساؤل وهو الذي اختار الصمت منذ أن ترك موقعه الرسمي في ديسمبر.2011



وتزداد أهمية هذا التساؤل في ضوء تزامن حديث د. شرف مع محاولة الإساءة إلي الجيش عبر تسريبات تلقي اللوم عليه في بعض المواجهات التي حدثت في مرحلة تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد, ويختلط فيها نقص الحقائق مع ترويج الأكاذيب, فهل وجدها د. شرف فرصة للتنصل من مسئولية حكومته عن ضرب المعتصمين يوم19 نوفمبر2011 والأيام التالية؟ وهل يمكن أن تكون ذاكرتنا ضعيفة إلي حد أنها لا تقوي علي استعادة ما حدث قبل أقل من عام ونصف العام؟



وإذا كان هذا ممكنا, ألا تكفي آلاف الأخبار والتقارير والصور عن أحداث نوفمبر2011 لتنشيط أية ذاكرة ضعيفة أو مثقوبة؟

فقد غطت الصحف تلك الأحداث بكل تفاصيلها, كما تناولتها برامج القنوات الفضائية, أما ما تختزنه شبكة الإنترنت بشأنها فهو يفوق قدرة أي شخص علي متابعته.



وفي كل وسائل الاتصال هذه صور لقوات الأمن المركزي وأخبار وتقارير عن تفاصيل اقتحامها ميدان التحرير باستخدام العربات المصفحة, وعن إلقائها قنابل مسيلة للدموع وطلقات مطاطية وخرطوش.



فكيف يحدث كل هذا دون أن يعرف رئيس الحكومة, فقد قال, وفقا لما نسب إليه, أنه لم يعلم شيئا عن فض الاعتصام وأن الشرطة لم تشارك فيه رغم أن وزير الداخلية حينئذ منصور العيسوي تحدث أكثر من مرة عن التزام ضبط النفس وعدم إطلاق رصاص.



وربما نسي د.شرف أن هذه الحكومة, وليست غيرها, أصدرت بيانا مقتضبا عصر20 نوفمبر قالت فيه إنها تدعم تحركات الشرطة وأنها ملتزمة بموعد الانتخابات البرلمانية في28 من الشهر نفسه, وربما لا يذكر أيضا أن د. عماد أبو غازي وزير الثقافة في هذه الحكومة نفسها استقال احتجاجا علي استخدام العنف المفرط ضد الشباب, ولكننا نذكر, ولا يمكن أن ننسي خاصة في ظل استمرار عنف السلطة حتي اليوم.

نقلا عن صحيفة "الأهرام".