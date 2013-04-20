بعد أكثر من‏12‏ عاما من الهجوم الارهابي الكبير الذي وقع في سبتمبر عام‏2001‏ واستهدف مبني البنتاجون في واشنطن ومركزي التجارة العالمية في نيويورك‏,‏ وغير معظم أوجه الحياه في امريكا والعالم أجمع‏.

تعرض الامريكيون في مدينة بوسطن, مقر جامعة هارفارد, لحادث ارهابي من نوع مختلف, لم يستهدف أيا من المؤسسات العسكرية والمالية التي تشكل رموز القوة الامريكية كما فعل تنظيم القاعدة, وإنما استهدف ماراثون سباق للجري عمره 118 عاما يشارك فيه سكان المدينة حتي أصبح بمثابة عيدها الوطني, يتم في الاسبوع الثالث من شهر ابريل كل عام احتفالا بذكري معركة عسكرية كانت بشارة الاستقلال الامريكي.



فجر الجاني قنبلتي مسامير قرب نهاية خط السباق أسفرتا عن مقتل7 أشخاص بينهم طفل في الثامنة وإصابة ما يقرب من 150 معظمهم من المتسابقين, جاءت إصابات معظمهم في الارجل!.., وبرغم تصريحات مسئولين كبار في الامن الفيدرالي بأن الولايات المتحدة سوف تذهب الي نهاية العالم بحثا عن الجناة, ثمة احتمالات قوية في ان تكون الجريمة تمت بفعل إحدي جماعات اليمين المتطرف من البيض العنصريين, الذين فجروا المبني الفيدرالي في مدينة أوكلاهاما عام 1995 وارتكبوا حادث أولمبياد أطلنطا عام 1996, ويعادون الحكومة الفيدرالية, ويعتقدون ان الملونين من السود والإسبان سوف يتسببون في اضمحلال الحضارة الامريكية!, خاصة مع زيادة إنتشار هذه الجماعات العنصرية بعد مجئ الرئيس أوباما الي البيت الابيض, ويزيد من قوة هذا الاحتمال ان الحادث لا يحمل أيا من بصمات تنظيم القاعدة التي تحرص في جرائمها علي إحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية, ولا تتورع عن اعلان مسئوليتها عن الجريمة.



ومع ذلك سارع أحد المعلقين الامريكيين الي اتهام الارهابيين الاسلاميين! داعيا الي القصاص من كل افراد الجاليات المسلمة في امريكا لانهم أشرار,لمجرد الاشتباه في شخص مجهول الهوية داكن البشرة!..,صحيح ان معظم الدوائر الرسمية والاعلامية تلتزم الحذر الشديد إنتظارا لنتائج التحقيقات, لكن ثمة مخاوف ضخمة من حملة عدائية تركز علي الجاليات المسلمة في امريكا, لن تسلم إدارة اوباما من آثارها العنصرية الكريهة, إذا ثبت ضلوع عربي أو مسلم في جريمة بوسطن.., ربنا يستر!

نقلاً عن صحيفة "الأهرام".