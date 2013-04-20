ضبط 19 متهماً في أحداث شغب وقعت بالقاهرة

قال مصدر أمني مسؤول إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 19 متهماً من مثيري الشغب، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة وسط القاهرة الجمعة 19 أبريل/نيسان.

وأوضح المصدر الأمني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من بين المتهمين المضبوطين 3 من المتورطين في واقعة إحراق إحدى الحافلات بميدان عبدالمنعم رياض، مشيراً إلى أن بقية المتهمين المضبوطين قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة على قوات الشرطة بشارع رمسيس.

وأكد المصدر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.