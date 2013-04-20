محافظ شمال سيناء: معدات وقوات مدربة تصل قريباً للمحافظة

قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء إن قوات ومعدات أمنيه ستصل قريباً إلى محافظة شمال سيناء؛ للمساهمة في وضع حد للحوادث الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وبحسب صحيفة الشروق، أوضح المحافظ أن القوات التي ستصل إلى شمال سيناء على مستوى متميز، مشيراً إلى أن غالبية الحوادث التي حدثت مؤخرا في المحافظة هي حوادث جنائية، وليس لها خلفيات سياسية، مضيفا أنه يأمل أن تكشف التحقيقات الحالية عن المتسببين في جريمة استشهاد 16 جنديًا في رفح العام الماضي.



وأشار حرحور، إلى أنه سيتم عقد اجتماع أمني بمحافظة شمال سيناء؛ لبحث الاستعدادات الأمنية المتزامنة مع حلول أعياد تحرير سيناء، مضيفا أن عددا من الوزراء سيشاركون في افتتاح عدة مشروعات بالمحافظة خلال عيد التحرير.