مرسي: مواقف القاهرة وموسكو متطابقة بشأن الأزمة السورية

دعا الرئيس المصري، محمد مرسي، خلال زيارته إلى روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين لإقامة حلف بين البلدين.

الرئيس مرسي، بعدما دعا لوقف إطلاق النار في سوريا، أكد في تصريح عند مغادرته منتجع سوتشي بعد زيارة دولة أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مواقف القاهرة وموسكو متطابقة بشأن الأزمة السورية، وهو ما طرح عديد التساؤلات حول التغير في اللهجة المصرية تجاه الأزمة السورية.

وذكر مصدر روسي أن الرئيس مرسي عرض على بوتين استعداد مصر تقديم خدمات بحرية للأسطول الروسي في البحر المتوسط.

وأضافت وكالة "إنترفاكس" أن الرئيس مرسي دعا روسيا لتطوير المشروع النووي السلمي في مصر، وبناء محطات نووية للكهرباء، والتنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري وفي البحر، وهو ما أكده وزير الطاقة ألكسندر نوفاك.

الجانب الروسي أكد أيضاً أن مصر تقدمت بطلب قرض إلى موسكو قيمته ثلاثة مليارات دولار. وأضاف أن المباحثات ناقشت فكرة زيادة صادرات الحبوب الروسية إلى مصر، وهو مقترح تقول مصادر إن روسيا لم ترفضه، لكنها اشترطت وصول محصول روسيا من الحبوب هذا العام لخمسة وتسعين مليون طن.