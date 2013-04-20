مرسي يعلن عن تعديل وزاري وحركة محافظين قريباً

قال الرئيس المصري، محمد مرسي، اليوم السبت، إنه سيجري تعديلاً وزارياً ويستبدل محافظين بآخرين، لكن لم يحدد وقتاً لذلك.

وقال مرسي في حسابه على "تويتر": "تعديل وزاري وحركة محافظين. الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة"، في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011.

وفي الأيام القليلة الماضية، طالب سياسيون في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، بتغيير وزيري العدل والداخلية المستشار أحمد مكي وصلاح عبدالمقصود، قائلين إن الأول لم ينجح في إبعاد قضاة معينين في عهد مبارك، في حين فشل الثاني في منع مؤيدي مبارك من الحديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تملكها الدولة.