متظاهرو "ماسبيرو" يطالبون بإقالة وزير الإعلام

في خطوة تصعيدية جديدة تجاه وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، أقدم متظاهرو التلفزيون المصري، الأحد 21 أبريل/نيسان على تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة الوزير بمبنى ماسبيرو، لمنعه من الدخول أو الخروج.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع " فقد رفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل صلاح عبدالمقصود من منصبه، وتعالت الأصوات المطالبة برحيل عبدالمقصود بعدما تحدث مع إحدى الصحافيات خلال مؤتمر صحافي بطريقة "استهزائية".

وتتردد في الوقت الراهن أنباء تفيد بأن موجة التغيرات الوزارية المزمع إجراؤها في المدى القريب، ستشمل تغير وزير الإعلام.

يذكر أن عمال ماسبيرو نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام بمشاركة الإعلامية بثينة كامل وعبدالرحمن رشاد، رئيس شبكة صوت العرب.