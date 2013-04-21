وكيل نيابة بالمنيا يحكم على مواطن بـ80 جلدة

أصدر وكيل نيابة بالمنيا قراراً بجلد مواطن تم ضبطه في حالة سكر 80 جلدة، فيما ألغى مدير النيابة القرار، بحسب صحيفة "الوطن المصرية".

وأصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا جاء فيه أن وكيل النائب العام بمركز مطاي أصدر قرارا في القضية رقم 1446 لسنة 2013 مطاي ضد المتهم محمد عيد رجب يعمل بنقابة المهن الموسيقية بجلده 80 جلدة، ويكلف مأمور مركز شرطة مطاي بتنفيذ القرار، بعد إلقاء القبض على المتهم المقيم بمركز مغاغة أثناء تواجده بمركز مطاي، وهو في حالة سكر، وتساءل المركز بأي قانون عقوبات تمت إدانة المتهم بعقوبة الجلد، هل يجوز لوكيل نيابة إصدار مثل هذه العقوبة، وهل السبب في ذلك مليونية الجمعة الماضية.

وأكد مسؤول أمني بالمركز، أن وكيل النائب العام استند إلى الآية "90، 91" من سورة "المائدة"، بعد أن اعترف المتهم أمامه بأنه كان في حالة سكر، وصاح بصوت عالٍ أمام وكيل النيابة "أيوه كنت سكران فيها حاجة".