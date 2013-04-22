"العدل" المصرية: مكي رفض المشاركة في "المجزرة" فاستقال

لا تزال تفاعلات استقالة وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي مستمرة، فقد أعلن المتحدث باسمه أنه كان بين خيارين؛ إما عزل المستشار عبد المجيد محمود أو عزل أكثر من 3500 قاض. وكانت الاستقالة لرفضه المشاركة بمجزرة القضاة التي يسعى إليها التيار الإخواني المسيطر على الرئاسة والحكومة.

وقد احتدم الصراع بين الرئاسة المصرية والقضاة بسبب تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، الذي سيحيل آلافاً من شيوخ القضاة على التقاعد، حيث يقترح تخفيض سن التقاعد من 70 إلى 60، ما دفع وزير العدل المستشار أحمد مكي، إلى الاستقالة قبل تعديل وزاري كان يتوقع أن يطيح به.

وذكرت صحيفة "بوابة الأهرام" أن استقالة مكي جاءت اعتراضاً على تظاهرات "الإخوان" ضد القضاة، ونقلت عنه قوله إنه لن يتحمل مذبحة ضدهم، وأنه استقال بسبب عجزه عن صد الاتهامات عن القضاء.

ورد نادي القضاة بإرسال إنذار رسمي إلى مجلس الشورى، يحذره من مناقشة أو عرض مشروع قانون السلطة القضائية، باعتبار أنه سيكون باطلاً بنص الدستور، الذي أوجب ألا يتخذ أي قرار في شؤون القَضاء والقضاة، إلا بعد أخذ رأيهم وموافقتهم عليه.

غير أن المجلس أصر على بدء اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون، فيما توقعت جماعة "الإخوان المسلمين" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" تمريره.

من جهته ندد تيار استقلال القضاة بمحاولات بعض القُوى السياسية هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلال القضاء من خلال ادعاءات كاذبة ووقائع مختلقة.

وأكد القضاة في بيان لهم رفضهم القاطع لأي محاولات للمساس بالسلطة القضائية أو النيل من استقلالها، وأكدوا على تصديهم بكل السبل لتلك المحاولات.

كما شدد القُضاة على أن الإصلاح القضائي المنشود لا يكون إلا من خلال القُضاة أنفسهم، ولا يأتي بتشريع يتم إعداده بمعزل عنهم ومن دون أخذ رأي مجلسهم الأعلى.