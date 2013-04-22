الرئيس‏..‏ الجيش‏..‏ روسيا‏..‏ المعارضة

كان المشهد مشحونا بالتوتر‏..‏ شعرت بغصة عندما اضطر الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن يقسم بالله العظيم أن القوات المسلحة لم تقتل ولم تخن وأنها بذلت كل ما في وسعها للحفاظ علي أمن الوطن طوال الفترة الانتقالية‏,‏ وانها سلمت السلطة الي الرئيس المنتخب ايمانا بالثورة والعملية الديمقراطية‏.‏

الي الفريق أول السيسي أقول: لم تكن مضطرا أبدا للقسم.. الغالبية العظمي من المصريين يصدقونك بدون قسم.. هم يعرفون أن قواتهم المسلحة هي درعهم الواقية وصمام أمان الوطن.. هم ينتظرون من قواتهم المسلحة أن تستمر هكذا حارسة لوحدة البلاد, ضامنة لاستقرارها ولعدم العبث بمقدرات أمنها القومي.. وقد كانت شهادة جون كيري أمام مجلس الشيوخ حول قيادة القوات المسلحة للفترة الانتقالية رائعة وصادقة حيث أكد أن الجيش المصري فعل ما وعد به وسلم السلطة الي الرئيس المنتخب, وأنه لولا قيادة الجيش لكانت قد قامت حرب أهلية.

الفريق أول السيسي.. كانت ملاحظاتكم عن الأخطار الكامنة في مشروع تنمية قناة السويس, وتلك التسريبات حول مثلث حلايب وشلاتين خير برهان علي سلامة الرؤية الاستراتيجية للقوات المسلحة تجاه الأمن القومي المصري.. لم يخرج أحد من النخبة السياسية المصابة بداء المراهقة الثورية ليتحدث عن المخاطر القومية لبعض جوانب المشروع التنموي لقناة السويس.. لم يتحدث واحد منهم عن خطورة التفريط في حلايب وشلاتين.

الفريق أول السيسي أنت ورفاقك من أبناء مصر الأبرار.. لا تهنوا ولا تحزنوا.. انتم ضحايا هذه الفوضي الهدامة التي تعيث فسادا في كل الأرجاء.. ضحايا مؤامرات رخيصة استخدمت فيها ساقطات في الميدان.. فقط انتم تملكون القوة والعتاد والرؤية الاستراتيجية التي تجعل شعبكم مطمئنا الي أن الوطن لن يتحول الي ساحات للاقتتال الداخلي.. شعبكم مطمئن بفضل يقظتكم الي أن مصر لن تكون الا أرضا ووطنا موحدا, وسوف تزول هذه الغمة عما قريب ويعود لمصر وجهها المشرق, رائدة وفاعلة ومؤثرة وجامعة لشمل هذه الأمة العربية الممزقة.

والي الرئيس محمد مرسي أقول: أحسنت بذهابك إلي أبنائك في القوات المسلحة.. احسنت بوقوفك وسطهم تؤكد بوصفك رئيسا لمصر وقائدا أعلي للقوات المسلحة حريص علي اظهار الثقة الكاملة في طهارة ونظافة أبناء القوات المسلحة المصرية.. أحسنت يا سيادة الرئيس باحتوائك الفتنة قبل أن تشتعل.

وإلي الرئيس مرسي أقول مجددا.. مازال لديك دور كبير ومسئولية عظمي في احتواء المعارضة حتي لو كانت شاردة ومبعثرة.. عليك مسئولية قطع ألسنة من يتاجرون بأمن مصر القومي, ومن يطلقون الشائعات والاكاذيب.. مسئوليتك يا سيادة الرئيس هي أن تبذل الجهد الكافي لكي تكون رئيسا لكل المصريين.. لكي تحقق أهداف الثورة.. لكي تتصالح وتتسامح بمكانة رئيس الدولة وبكل القوة والعنفوان وليس بضعف أو تخاذل.. لكي تجعل من مصلحة الوطن الأولوية العظمي.. أنت الآن المسئول عن ادارة المرحلة الانتقالية الثانية.. إما أن تقودها الي الاستقرار وتهيئ المناخ للانطلاق الي ما تستحقه مصر من أمن ورفاهية وديمقراطية حقة تضمن التداول السلمي للسلطة, وإما أن ينفلت الزمام أكثر مما نحن فيه ويحدث ما لا يمكن أن يسامحك التاريخ علي نتائجه الوخيمة.. وأكاد أجزم يا رئيس مصر الغالية انك بدأت بالفعل خطوات رائعة لإعادة مصر إلي أمجادها بزيارتك روسيا وتصريحاتك القوية حول أهمية التعاون الجاد في جميع المجالات.. هذه القوة العظمي روسيا تشعر بالمرارة تجاه جحود النظام المصري منذ ما بعد حرب اكتوبر والي نهاية حقبة مبارك.. الارتماء في احضان واشنطن أذل مصر وأخرجها من منظومة القوي الفاعلة في الشرق الأوسط.. الكون لا يتوقف علي أمريكا فقط.

وأنتم أيها القوي المعارضة المتصارعة علي السلطة.. أرجو أن تكونوا قد ايقنتم أن الجيش المصري لن يدخل طرفا في هذه اللعبة الصغيرة.. ولابد أن تدركوا أنه اذا طفح الكيل بالقوات المسلحة فانها لن تسلمكم السلطة علي طبق من ذهب.. سوف تخضع مصر لحكم عسكري لفترة انتقالية جديدة الي أن تتعلموا أن أمن البلاد واستقرارها أعلي وأثمن من أي مطامع تافهة.. والديمقراطية ليست بحال من الأحوال هذه الفوضي وتلك العربدة اليومية التي وصلت عدواها الي الجامعات والتي تعلم الطلاب منها كيف يتحولون الي بلطجية جدد.

وتسألون لماذا يبتسم مبارك ؟.. لقد فات وقت المحاكم الثورية.. لن يستمر مبارك كثيرا وراء القضبان.. أثبتوا له أن الثورة المصرية لم تكن نبتا شيطانيا, وأن مصر دونه ستكون أفضل.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام"