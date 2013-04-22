الزند يتوعد بملاحقة دعاة "تطهير القضاء" أمام الجنائية الدولية

هدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي حول الهجمة على السلطة القضائية بنادي القضاة بالعجوزة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، رداً على دعوة مليونيه تطهير القضاء التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الزند، ستكون البلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع للمحاسبة، مشيراً إلى أنهم سئموا من تقديم الشكاوى هنا، وأنها لا تريد أن تخرج من الأدراج لأن من يجلسون أمام الأدراج لا يريدونها أن تخرج، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وتابع: "إن كل من هدد القضاء والقضاة وخصوصاً من طالب بمحاصره منازل القضاة ومحاكمهم أقول له "أنت لا تخيف قطة وعليك أن تذهب في رحله طواها الزمن لتعرف من أنت ومن قتلت ومن أخرجك لتتصدر المشهد السياسي الآن ."