القضاء الإداري ينظر دعاوى تطالب بحل الإخوان المسلمين

تستأنف غداً الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر جميع الدعاوى التي تطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وتقدم عدد من محاميّ جماعة الإخوان المسلمين بطلب رسمي المحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانوناً طيلة أكثر من 60 عاماً لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.