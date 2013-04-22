روسيا تساهم في تطوير المشاريع النووية بمصر

أكد الدكتور حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس محمد مرسي مؤخراً على مساعدة روسيا لمصر في إعداد دراسات لتطوير مشروع محطة الضبعة النووية ومفاعل أنشاص. بحسب "بوابة الأهرام".

وأوضح صالح في مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية ظهر الاثنين 22 أبريل /نيسان، أنه بالفعل سيأتي قريباً وفود من العلماء الروس لزيارة منطقة الضبعة ومفاعل أنشاص من أجل العمل على تطويرهما ومساعدة مصر في الدخول إلى المجال النووي في الاستخدامات السلمية.

وشدّد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن مصر عازمة على دخول عالم المحطات النووية، وهذا من ثوابت الإرادة السياسية لمصر حالياً.

