قنديل: الإعلان عن التعديل الوزاري مطلع الأسبوع المقبل

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين 22 أبريل/نيسان، إن الإعلان عن التعديلات الوزارية المرتقبة ستكون أول الأسبوع المقبل.

وأكد قنديل في تصريحات صحافية له اليوم أن كل الحديث عن الحقائب الوزارية التي سينالها التعديل أو الشخصيات المرشحة وموعد الإعلان عنه لا أساس له من الصحة وجميعها شائعات، رافضاً الحديث عن الوزارات التي سيتم إجراء التعديل بها أو حتى عددها أو المرشحين لها.

إلى ذلك، صرحت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء سيعقد برئاسة الدكتور هشام قنديل يوم الأربعاء المقبل - كما هو مقرر- مما يؤكد تأخير الإعلان عن أسماء الوزراء والمحافظين الجدد.

