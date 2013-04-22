محكمة الاستئناف تقبل طعن النيابة وتؤيد استمرار حبس مبارك

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الاثنين 22 إبريل/ نيسان، قبول طعن النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه واستمرار حبس الرئيس السابق.

وبدأت محكمة استئناف القاهرة صباح اليوم في نظر الطعن بالاستئناف من النيابة العامة في قرار يقضي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وأفاد مراسل قناة "العربية" من داخل قاعة المحكمة بأن فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد طلب عقد الجلسة في غرفة المشورة حتى لا يكون هناك تشهير بالمتهم وتم الاستجابة لطلبه، حيث رفع القاضي الجلسة لإخلاء القاعة من الإعلام ومن ليس لهم لزوم لحضورها.

وكان الرئيس السابق مبارك قد وصل إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على متن طائرة نقلته من مستشفى سجن طرة إلى مقر المحكمة.

يُذكر أن مبارك سيظل قيد الحبس على ذمة قضيتي تلقيه هدايا من مؤسسة "الأهرام" الحكومية وتطوير قصور رئاسية.

في نفس السياق، نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس السابق على موقع "فيسبوك"، رد "مبارك" على اتهامه في قضية القصور الرئاسية، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وكشفت الصفحة، أن فريد الديب، محامي مبارك، أكد أن موكله قال للنيابة: ما هذه الاتهامات الموجهة لي؟ هل يعقل أن أتفق مع أحد الموظفين لتزوير فواتير تصليح للقصور؟".. فرد رئيس النيابة بالقول: "إذن ما إجابتك؟"، فتدخل فريد الديب قائلاً للنيابة: "اكتب امتنع عن الإجابة".

كما أعلنت الصفحة عن أن مبارك قال لرئيس النيابة في اليوم الأول من التحقيقات: "ما تطلع أمر الحبس اللي في جيبك وخلصني..".