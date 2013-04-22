مصر تنفي طلب روسيا إقامة قاعدة عسكرية على المتوسط

نفت رئاسة الجمهورية ما تردد عن أن روسيا طلبت من مصر إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي المصرية، تكون بديلة للقاعدة الروسية الموجودة في الأراضي السورية، مقابل تقديم روسيا مساعدات لمصر.

وبحسب بوابة الأهرام، فقد قال الوزير مفوض عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية، الاثنين 22 أبريل/نيسان، إن هذا الأمر غير صحيح تماما.

وصرح المتحدث الرئاسي بأن مرسي أجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة 4 ساعات ثم عقدت مباحثات موسعة بين الطرفين.

وسربت أنباء خلال زيارة مرسي لروسيا، تفيد بعرض الحكومة المصرية إقامة قواعد عسكرية روسية بمصر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط عوضا عن ميناء طرطوس السوري.