فيديو لحظة سقوط جنديين مصريين من مروحية أثناء التدريب

لقي عنصران بالجيش المصري مصرعهما فجر الاثنين 22 أبريل/نيسان إثر سقوطهما من طائرة "هليكوبتر" أثناء تصوير أوبريت للمطرب عمرو مصطفى بمنطقة الأهرامات السياحية، استعداداً لاحتفالات أعياد تحرير سيناء المقبلة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من شرطة النجدة بوفاة كل من: النقيب وائل المر والمساعد محمد زكريا بالقوات المسلحة بمنطقة الأهرامات، حيث انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أنهما جثتان هامدتان، ومصابان بكسور متفرقة بأنحاء الجسد وارتجاج في المخ.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد كشفت التحريات والتحقيقات أن المطرب عمرو مصطفى، اتفق مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة على تصوير فيديو أوبريت لأعياد سيناء بمنطقة الأهرامات السياحية، وتمَّت الاستعانة بطائرة هليكوبتر للتصوير، وأضافت التحريات والتحقيقات أنه تم وضع خطة إخراجية أثناء التصوير، وشرحت التحريات: "ينزل من الطائرة الضابط ومساعده على سطح الهرم وهما ممسكان علم مصر"، ولكن أثناء سحبهما مرة أخرى إلى الطائرة بعد إنزالهما انقطع الحبل ما أدى إلى مصرعهما، تحررت مذكرة بملابسات الواقعة مرفقة بفيديو، وأخطرت النيابة العسكرية للتحقيق في الواقعة.

وكان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا فيديو للحظة استشهاد النقيب وائل المر ومساعده فوق منطقة الأهرامات السياحية.

هذا وقد نعى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكري، الفقيدين قائلاً: "نتقدم جميعاً بخالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا الأبرار، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".