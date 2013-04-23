إخلاء سبيل 30 متهماً في أحداث جمعة "تطهير القضاء"

قررت محكمة جنح قصر النيل، الثلاثاء، إخلاء سبيل 30 متهماً بكفالة 200 جنيه، كان قد ألقي القبض عليهم في أحداث مليونية "تطهير القضاء"، بعدما وردت التحريات إلى النيابة بضلوع المتهمين في ارتكاب أحداث الشغب، التي وقعت بميدان عبدالمنعم رياض، فيما قررت النيابة الطعن على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه المحكمة، ودفعوا بشيوع الاتهام، فيما تجمع عدد كبير من أهالي المتهمين والنشطاء أمام المحكمة أثناء نظر قرار تجديد الحبس، مطالبين بإخلاء سبيل ذويهم.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، نسب عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، للمتهمين تهم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتجمهر والبلطجة، والاعتداء على قوات الشرطة، والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وكانت مناطق شارع رمسيس وميدان عبدالمنعم رياض ودار القضاء العالي شهدت، الجمعة الماضية، اشتباكات وكراً وفراً بين المتظاهرين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقوات الشرطة، التي تدخلت لفض الاشتباك.