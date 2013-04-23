الجنايات تعاقب بطرس غالي بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالسجن المؤبد غيابياً ليوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق الهارب، بتهمه إهدار 13 مليون جنيه من المال العام في قضية كوبونات الغاز وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليوناً، و536 ألف جنيه مصرى، فى القضية.

وأكد مصدر قضائي أن المتهم كونه هارباً فإنه يُحاكم غيابياً طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ولا يحق له طبقاً للقانون أن يحضر عنه محامٍ أو يتقدم بدفاع للمحكمة، ويحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات في القضية حال تسليمه نفسه، ويعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث في العديد من القضايا مثل قضية المرأة الحديدية وأمين الشرطة السني وغيرها الكثير.



