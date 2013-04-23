تأجيل محاكمة شفيق في قضية "أرض الطيارين"

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، و10 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وأقاربهم، لجلسة 19 يونيو/حزيران المقبل.

ويواجه المتهمون تُهم الاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، بقضية أرض الطيارين.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" تم التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والاستعداد للمرافعة.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتبين وجود 7 منهم فقط، ثم طلب رئيس المحكمة إلى ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة.. فيما نفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتضمنت لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلاً من الفريق أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرته، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رءوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبدالوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران)، وشريف سيد كامل عبدالوهاب (نجل اللواء سيد عبدالوهاب)، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.