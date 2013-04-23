فض وقفة طلاب "الإعلام" بعد اعتذار الوزير عن حضور مؤتمرها

فض طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صباح الثلاثاء 23 أبريل/نيسان ضد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود بسبب تصريحاته المستفزة لإحدى الصحافيات، وذلك بعد أن علموا أنه لن يحضر اليوم المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر للكلية الذي نظمته تحت عنوان "الإعلام وثقافة الديمقراطية".

وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع"، كان الطلاب توعدوا الوزير بمنعه من الدخول في حالة حضوره للمؤتمر، ونقلت الصحيفة عن الطالب خالد محمد قوله: "الدكتور صلاح عبد المقصود لا يشرفنا تمثيله لنا كوزير الإعلام بعد الكلام الذى تلفظ به مع صحافية موقع حقوق الإلكتروني"، حيث قال لها عندما وجهت له سؤالاً: "ابقى تعاليلي وأنا أقولك".

وتتردد في الوقت الراهن أنباء تفيد بأن موجة التغيرات الوزارية المزمع إجراؤها في المدى القريب، ستشمل تغيير وزير الإعلام.

