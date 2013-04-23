علمت أن خيرت الشاطر سافر إلى ماليزيا.. قيل إن الهدف نقل التجربة الماليزية.. فى الوقت نفسه يقوم «مهاتير محمد» بزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة.. بغض النظر عن دور الشاطر.. نحتاج إلى فيثاغورث لحل لوغاريتمات الحكم الإخوانى.. مصر تحولت إلى مكرونة إسباجيتى.. على حد وصف مرسى.. الدنيا ملعبكة.. لا ينفع فيها مهاتير محمد ولا أردوجان ولا مانديلا!

لم نعد نسأل لماذا خيرت الشاطر؟ ولا بأى صفة يقوم بهذا الدور؟ من يدعو رؤساء الدول؟ لماذا لا يقوم وفد رئاسى بالزيارة؟ ما وظيفة الشاطر حتى ينقل تجربة ماليزيا؟ لا شىء من ذلك يستوقفنا.. البيانات تأتينا من الإرشاد قبل الرئاسة.. الإرشاد يدرس التغيير الوزارى، ويقدم الترشيحات للرئاسة.. كل شىء يتم عبر الإرشاد.. سواء فى علاقاتنا بماليزيا، أو تركيا، أو إيران!

التعرف على تجارب الدول تقوم به الجماعة، ولا تقوم به الرئاسة.. المتحدث الرسمى عارف قال: الزيارات من هذا النوع خاصة بالجماعة.. هلا جلست فى بيت أبيك وأمك، لنرى من يستقبلك من قادة الدول؟ من قبل زار الكتاتنى اليابان.. جهاد الحداد زار تركيا.. عارف يقول إنهم لا يقومون بدور سياسى.. الزيارة خاصة بالجماعة.. أفهم كده أن الشاطر سينقل تجربة ماليزيا للجماعة؟!

منذ أسابيع كتبت أن مصر تبحث عن نموذج.. تريد أن تنقل تجربة كاملة.. سواء تجربة تركيا أو إيران.. هدأت كل المساعى.. لا نقلنا تجربة هنا ولا هناك.. الآن يتوجه الشاطر إلى ماليزيا.. محاولة جديدة.. مشكلتنا أننا لا نمتلك الإرادة.. ليست لدينا استنارة أردوجان، ولا مهاتير.. قلت ذات مرة نظام الفقيه الأقرب إلى الإرشاد.. السلفيون قطعوا عليهم المية والنور فى مسألة الشيعة!

قبل أى نموذج، لابد من تهيئة التربة.. للأسف التربة غير صالحة.. لم يسمع الإخوان نصيحة أحد.. لا استمعوا إلى نصيحة القرضاوى بعدم الترشح للرئاسة، ولا استمعوا إلى صوت مانديلا بالتصالح، وطى صفحة الماضى.. لا استمعوا إلى أردوجان، ولا إلى مهاتير نفسه.. معلوم أن مهاتير زار مصر بعد الثورة.. قدم عدة نصائح للمسؤولين.. تحدث عن نموذج للنهضة غير نهضة الإخوان!

المثير للانتباه أن الأتراك لم يعودوا.. أردوجان أصيب بالإحباط.. لديه مخاوف الآن أن تخسر تركيا بانتمائها للإخوان.. أو انتماء الإخوان لها.. الماليزيون لم يأتوا إلى مصر.. هنا تجربة علمانية، وهنا تجربة علمانية.. لا أحد تحدث عن تطبيق الحدود.. هناك من يتحدث عن دولة قانونية تسمح بحق الآخر.. التنمية عند مهاتير تبدأ بالسياحة.. يرى أن المتشددين يهددون استقرار البلاد!

التجارب على قفا مين يشيل.. لدينا تجارب فى تركيا، وماليزيا وإيران.. مصر غير هذه الدول، مع كامل الاحترام.. مصر دولة عمرها سبعة آلاف عام.. الآن غرقانة فى شبر مية.. لا تستطيع أن تجرى تغييراً وزارياً.. لا تستطيع أن تحافظ على هيبة القضاء.. يدمره حكم الإخوان.. مهاتير يقول إنه مسلم سلفى، لم يطبق الشريعة.. أردوجان قال إنه علمانى.. العبرة بتطبيق قوانين تضمن العدالة!

مصر ليست دولة من الصفر.. أكرر هذا المعنى من وقت لآخر.. لسنا فى حاجة إلى نماذج تركيا، أو ماليزيا، أو إيران.. ينقصنا أن نحدد مشكلتنا.. المشكلة هى الإخوان.. «لعبكوا البلد» حتى أصبحت مثل الإسباجيتى.. هل تنجح تجربة ماليزيا فى أرض الفراعنة، أم أننا نحتاج إلى فيثاغورث جديد؟!

*نقلاً عن "المصري اليوم".