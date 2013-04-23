هنية: تدخل حماس فى الشأن المصرى مجرد أكاذيب

نفى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن تكون العلاقة بين الحركة ومصر قد أصابها شيء من الفتور.

وقال إنه قبل زيارته للدوحة التقى بقيادات في جهاز المخابرات المصرية الذين يتابعون ملف المصالحة وأن هناك حديثاً عن أفكار من أجل تحريك هذه المصالحة، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

وأكد أن العلاقة مع مصر طيبة ومستقرة وأضاف: "نحن على تواصل دائم مع مصر وهي تمثل لنا الحاضنة لفلسطين ولغزة، وبوابتنا إلى العالم، والشقيقة التي نتابع معها الملفات الفلسطينية الكبيرة سواء كان ملف المصالحة أو غيره".

ووصف هنية في حوار صحافي أن ما يردده الإعلام في مصر عن دخول حماس على خط الأزمة المصرية بأنه لا أساس له من الصحة إطلاقاً، مؤكداً أن المستويات الرسمية يعلمون أن هذه أكاذيب لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بحركة حماس.

وحول ما تقوم به السلطات المصرية من إغلاق للأنفاق بين مصر وغزة أكد أن حركة حماس ليست ضد إغلاق كل الأنفاق، بشرط إيجاد البديل بحيث يأتيهم من فوق الأرض ما كان يصلهم من تحتها وأن تكون هناك حركة طبيعية للمعابر.