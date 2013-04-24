أزمة القضاء مع الرئاسة تتصدر الصحف المصرية

بدت أزمة القضاء مع الرئاسة واحدة من أبرز المواضيع التي تصدرت اهتمام الصحف المصرية الأربعاء 24 أبريل/نيسان. فقد كشفت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل لقاء الرئيس محمد مرسي ورجال القضاء، فجاءت عناوينها "الرئيس وعد بعدم طرح القانون أو إلغاء مادة خفض سن المعاش" و"شيوخ القضاء: نحملك المسؤولية.. ومرسي: ماذا يريد الزند" و"مصادر قضائية: شعرنا بأن الرئيس لا يملك زمام الأمور" و"حلفاء مرسي أحرجوه وعشيرته تدعو لمليونية ضد القضاء" و"الوسط يرفض سحب مشروع القانون والشورى يحيله إلى اللجنة التشريعية".

وفي شأن آخر، تناولت الصحيفة عناوين مثل "أميركا تهدد بإلغاء 260 مليون دولار إذا فشلت مفاوضات القرض" و"أول موازنة لمرسي.. العجز 97 ملياراً والفقر 25%".

أما صحيفة "الشروق" فحملت عناوين عدة منها "أزمة القضاء تقترب من نقطة اللاعودة" و"وحول مساعي تشكيل الحكومة الجديدة" و"الرئاسة تتفاوض مع المعارضة والموالاة حول التعديل الوزاري" و"مصادر: مكي يشترط وقف مشروع السلطة القضائية لعودته" و"الإنقاذ تعترف بتلقيها اتصالات من الرئاسة لتقديم ترشيحات" و"النور: التغيير يجب أن يكون شاملاً" و"جامعة حلوان تلغي ندوة أبوالفتوح لدواعٍ أمنية".

أما صحيفة "الأهرام" فشملت عناوينها "السيسي: سيناء على أعتاب مستقبل مشرق" و"المتحدث العسكري: نسهم في إنشاء شبكة للطرق الحرة بين المحافظات" و"حرس الحدود يحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة" و"المؤبد ليوسف غالي في قضية كوبونات الغاز.. و19 من مايو الحكم في قرار التحفظ على أمواله".

وأشارت صحيفة "التحرير" في عناوينها إلى أزمة القضاء، فجاء فيها "اليوم مصر مع القضاء ضد الإخوان" و"15 نقابة تدعو الشعب للاحتشاد في مسيرة من الصحفيين الى دار القضاء"، و"الزند: النظام الإخواني يرتكب جرائم ضد الإنسانية" و"جبهة الإنقاذ تفشل مخطط مرسي لتفتيتها برشاوى التعديل الوزاري".