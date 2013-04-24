الإدارة‏...‏ بمعجون الأسنان‏!

كلنا نتذكر ذلك الإعلان التليفزيوني التجاري عن معجون الأسنان‏,‏ الذي يجعل أسنانك أكثر بياضا, ومن ثم تصبح ابتسامتك أجمل.

كان الإعلان عبارة عن شخص يرتدي البالطو الأبيض, وفي يده بيضة, يدهنها بالمعجون, فإذا بقشرة البيضة تلين وتتكرمش, ثم يدهن بيضة أخري بمعجون آخر, فإذا بغلاف البيضة يقوي ويشتد, ثم ينصحك صاحب البالطو بشراء هذا المعجون الثاني, لأنه يجعل اللثة قوية كالحديد, والأسنان في بياض الثلج.

وكنت سيادتك تسارع الي شراء هذا المعجون العجيب, فتفاجأ بأن الأسنان بقيت كما هي, صفراء فاقع لونها, واللثة مازالت ترشح بالدم, وكل ما فعله المعجون فيك أنه عطر فمك لعدة دقائق! وهكذا نحن الآن, ندير البلد بتبييض الأسنان, وليتها ابيضت!

واقع الحال يقول إن الأسنان ضعفت واصفرت وتآكلت بسبب السوس الذي ينخر فيها منذ70 سنة أو يزيد, والسوس بدوره امتداد لأمراض أخري أكثر توطنا في الجسد, فالطحال تضخم واهترأ, بالضبط كما هو حال التعليم! والكبد تليف وتشمع( كحال الصناعة والزراعة عندنا), والجهاز المناعي أصابه الوهن والشيخوخة. كالأجهزة الأمنية والدفاعية.

وبعد هذا كله نصر علي تبييض الأسنان!

وسأسلك سؤالا: كيف يديروننا من يحكموننا الآن؟

وهل اختلفوا في شيء عمن أدارنا من قبلهم, ومن قبل قبلهم؟

هل أصلحوا الجهاز الإداري فعلا, كما يدعون, أم أن جل همهم أن يحلوا هم محل الموجودين حاليا بأي ثمن, هل سمعتم أو قرأتم عن مخطط حقيقي إداري شامل كامل لإصلاح فساد ما هو موجود الآن, وتحديثه وعصرنته, أم هي مجرد شعارات وخطب بليغة, ولعب بالكلمات؟

هل كشف القائمون علي أمورنا الآن عمن في المؤسسات يقبض كم, وبدأوا في قصقصة هذا الهبر المتوحش, قل لي من فضلك: لماذا لا يكشفون عن دخولهم, هؤلاء التماسيح الكبار, الذين يبرطعون الآن في المؤسسات الكبري التي تستهلك المال العام, سواء في العاصمة أو المحافظات؟

كم يأخذون في بلد لم يترك قريبا أو بعيدا إلا واستلف منه؟ ثم نتساءل: ولماذا تتساقط الأسنان؟

حتي عندما تشمللوا, وزعموا أنهم يصلحون نظام جباية الضرائب, التفتوا إلي الموظف الغلبان فهبشوا20% من دخله, حار ونار في بطونهم.

علي فكرة كل من يتراوح دخله الآن بين40 و100 ألف جنيه في السنة هو موظف غلبان, وربما شحات, وانظر إن شئت إلي معدلات التضخم وسعار الأسعار, وربما سيضحكون عليك ويقولون خليناها تصاعدية.. ياعم روح اغسل أسنانك!

تعالوا إذن نذهب إلي الطحال والكبد والفشة ولحم الرأس, ماذا فعلتم في الزراعة, وهاهو الفلاح البسيط يلعن اليوم الذي ولد فيه, من سماد, إلي تقاوي, إلي عجز فاضح في مياه الري. وهاهم عمال المصانع يطردون من أعمالهم يوما إثر يوم, فيخرجون ـ ياولداه ـ إلي قضبان القطارات يقطعونها ألما وغيظا.. وهاهي الجامعات تغلق أبوابها أمام طلابها من حمأة الغضب.

وللعلم.. الغضب يضيع مفعول معجون الأسنان, فحذار!

إن عبقرية لعبة تبييض الأسنان هذه أنها لا تنجح إلا في الإعلانات فقط. وكما نعرف جميعا فإن ثمة اتفاقا غير مكتوب بين الجمهور وصناع الإعلانات بأن المعلن يضحك علينا, ونحن نأكلها بمزاجنا, إلا أن الخطر ـ كل الخطر ـ أن تصبح حياتنا كلها إعلانا إثر إعلان, بينما المضمون صفر.. ساعتها لن تتساقط الأسنان وحدها, بل وصاحب الأسنان أيضا, وربما أقاربه, وجميع المحيطين به, يعني إيه؟

يعني, يا ناصح, إن عليك من الآن, وفورا, أن تبحث عن أصل الداء وجذوره, وتبدأ في علاجه, وبدلا من أن تصرف فلوسك علي البكش والمعاجين والشامبوهات, وفرها لشراء الدواء الحقيقي أحسن لك.

لماذا لا تبدأون, مثلا مثلا, في توجيه نصيب محترم في موازنتكم للعام المالي المقبل للتعليم وإصلاحه؟

ماذا؟ مافيش فلوس؟ فكم تدفعون ياعفاريت لكبار موظفيكم, وبدلات أسفارهم, ومواكب سياراتهم, وبنزين طائراتهم؟

كفاكم يا أذكياء حكا في أسناننا, فقد أوشكنا أن يعقر بعضنا بعضا!

نقلاً عن صحيفة "الأهرام"