البحث عن سنسناتي‏..‏ والجيش المصري

عندما انهارت إمبراطورية روما سنة‏560‏ ق‏.‏م‏.‏ سادت الفوضي والصراعات والكساد

فشلوا في انقاذها واستنجدوا بقائد مشهود له بالكفاءة والقدرة والنزاهة كان اعتزل ليزرع أرضه. وافق علي العودة بشرط واحد, أن يتولي مسئولية الحكم لستة أشهر فقط. نجح سنسناتي في مهمته ثم عاد لأرضه. أصبح قدوة ومثلا. ظهر تعبير البحث عن سنسناتي كلما ألحت الحاجة إلي من ينقذ البلاد في فترة انتقالية. ويسجل التاريخ العشرات منها.

ومصر تبحث اليوم عن نفسها وعن شخصيتها, والشخص الذي سينقذ مصر لم يظهر بعد لكن لدينا مؤسسة وطنية عريقة مؤهلة للمساهمة في هذه المهمة.. جيش مصر العريق الذي تستنجد به قطاعات من الشعب. والقرار ليس سهلا فالجيش له حساباته وله مهامه الأصلية و تحدياتها خطيرة.

والقرار الرشيد يتطلب تحديد أمرين: الأول, الأولويات الملحة. الثاني, التعرف علي مواقف الأطراف. ولا يختلف اثنان أن أولي الاحتياجات أصبحت الاستقرار وتوفير الأمن حتي يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي وإعادة الشرطة لمكانتها. والجيش اليوم المؤسسة المؤهلة لإحلال الأمن والاستقرار والعثور علي ذلك الطرف الثالث الذي نحمله المسئولية منذ سنتين ولا نجده.

أما أطراف القضية فهم ثلاثة: الشعب, القوي السياسية والنخبة الفكرية, ثم القوات المسلحة. فما مواقفهم؟ نشير إليها بإيجاز ونأمل أن تقوم أحد مراكز الأبحاث بدراستها.

بالنسبة للشعب هناك إحساس شعبي عارم بعدم قدرة الإخوان علي حكم البلاد وإدارة شئونها وضبط الأمور إلا أنه توجد أيضا قناعة بأن المعارضة غير قادرة علي ذلك. لذلك إتجه الشعب للمؤسسة العسكرية لملء فراغ مخيف يقود البلاد إلي سيطرة فكر واحد وجماعة واحدة ويحرمها من الإنجاز ومن التعدد الذي يثري الفكر ويصقل الأداء. عبر الشعب عن ثقته في قواته المسلحة بعمل توكيلات للفريق السيسي وهو تصرف عفوي صادق له دلالته. كانت المبادرة في بورسعيد ثم انتشرت بسرعة وترددت دعوات لنزول الجيش لإدارة الدولة في مسيرات من بينها مسيرة نسائية تؤكد حاجة المرأة إلي الحماية في هذه المرحلة.وفي القاهرة والاسكندرية ومليونية تستنجدبالجيش.

يري الشعب أن فضيحة تهريب أقمشة الجيش مأساة قومية كانت تدعو إلي نزول الجيش وأن التعاون بين حماس والإخوان يشكل تهديدا للأمن, وفي جمعة الفرصة الأخيرة تعالت الهتافات بأن الجيش والشعب إيد واحدة. وجاءت مأساة الخصوص وأحداث الهجوم علي الكاتدرائية تسحق أي أمل في قدرة النظام علي ضبط الأمور أو إدارة البلاد. وهناك دعاوي صريحة بل عتاب للجيش من بعض الكتاب لأنه لم ينزل لإنقاذ مصر لمواجهة هذه الأحداث. في المقابل هناك رأي خافت بألا يستنجد الشعب بأحد ويشرب الكأس لاخرها حتي يتعود علي النهوض بمفرده. رأي له حكمته لكن الدماء غالية. وأنصار نظام الحكم يرفضون تدخل الجيش إما للإبقاء علي نفوذهم وإما لأنهم يتصورون أن الأحوال علي ما يرام.

هذه بصفة عامة اتجاهات الشعب فماذا تقول القوي السياسية وأهل الفكر؟

يقول أحدهم إنه إذا كان هناك احتمال لسقوط النظام فإن القوات المسلحة ستدير الأمور حماية وحفاظا علي أمن مصر واستقرارها. ويصرح أحد زعماء المعارضة بأن في حالة الإفلاس وغياب للقانون وللنظام فإن الجيش سيكون أمامه واجب وطني بالتدخل, وأن التدخل العسكري قد يكون منطقيا حينئذ من أجل العمل علي استقرار الوضع حتي يمكن استئناف العملية السياسية, ودعا عدد كبير من المفكرين لعودة الجيش في إطار ضمانات عدم انفراده بالسلطة ولفترة معينة لأن هذه مهمة دستور. ويتساءل الكثيرون لماذا نخشي الحكم العسكري فما الذي يمكن أن يأتي به أسوأ مما نحن عليه؟؟ويطالبون بتشكيل مجلس رئاسي يرأسه الفريق السيسي لإدارة شئون البلاد يضم سائر الإتجاهات والخبرات المطلوبةيصدر دستور يليق بمصر, وتجري انتخابات البرلمان بغرفتيه ثم الانتخابات الرئاسية وتعود السلطة للرئيس المنتخب ويعود سنسناتي إلي مهمته الأصلية..

بالنسبة للجيش فإن التكتم والسرية جزء من السلوك العسكري, لهم حساباتهم ولا يمكن الجزم بنواياهم لكن يمكن فهم التصريحات والمواقف. وهذه تؤكد أمرين: أولهما أنهم علي دراية تامة بحقيقة الأوضاع والثاني أنهم لن يتركوا مصر تنهار.

صرح الفريق السيسي بأن صراع القوي السياسية قد يؤدي إلي انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة وأن التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية تهديد حقيقي لأمن مصر وتماسكها وأنها تتطلب تكاتف جميع المصريين ولا يجوز ترك البلاد لحكم فصيل واحد. وأن جيش مصر وطني يعمل لمصلحة الوطن فقط. وأن العلاقة بين الجيش والشعب لا يفسدها مقامر أو عدو. كما يؤكد تهريب الأقمشة الميري هدفه الوقيعة بين الجيش والشعب.وأن الجيش المصري يقسم الولاء لمصر ويضع أمنها فوق كل اعتبار ولم يوجه سلاحه إلي الشعب أبدا. ونحن نقول له إن شعب مصر يحب جيشه ويحترمه.

علي أرض الواقع نجح أفراد القوات المسلحة في توطيد علاقات طيبة مع أهالي مدن القناة رغم الظروف الصعبة جدا التي نزلوا فيها ورغم مشاكل المنطقة وغضب أهلها.

وعندما يقسم الفريق السيسي بالشرف العسكري وتاريخ العسكرية بتأكيدات ثلاثة فإننا نضيف إليها تأكيدا رابعا هو أن الجيش لم يفرط يوما في ذرة من أرض الوطن ولن يسمح لأحد أن يفعل ذلك.

ويلاحظ هنا أنه رغم ما هتف به البعض ضد حكم العسكر إلا أن خطأ المجلس العسكري كان تشكيل لجنة أصدرت مرسوما بقانون لم يضعنا علي الطريق الصحيح ولم تتصف المرحلةبسمات حكم العسكر وهو ما أشرنا إليه في حينه بالأهرام في2012/6/12.

يدرك الجيش أن إرادة الشعب ومصلحته هي الشرعية الحقيقية لذلك ومن أجل مصر وأمنها تغاضي عن التصرفات المستفزة التي قام بها البعض وصرح الفريق صدقي صبحي بأننا إذا ناديناهم فسنجدهم بجوارنا في الشارع.. ونحن نطمئن إلي أنهم مرهفو السمع يستمعون لصوت الوطن ويستجيبون لنداء الواجب. حفظ الله مصر.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام"